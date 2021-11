Max Verstappen wil breken met trend in Brazilië

,,Ik heb de neiging om het goed te doen in de sprintrace, maar dan tijdens de race een slecht resultaat te hebben. Laten we proberen dat om te draaien”, aldus de WK-leider. In juli won Verstappen op zaterdag de sprint in Silverstone, waardoor hij een dag later vanaf pole position mocht starten. In de eerste ronde crashte hij uit de wedstrijd, na te zijn aangetikt door Lewis Hamilton. In september – in Monza – finishte Verstappen op zaterdag als tweede in Monza achter Valtteri Bottas. Op zondag was er opnieuw een crash met Hamilton.

,,Het is moeilijk om nu al te zeggen hoe competitief we zullen zijn dit weekeinde”, stelt Verstappen, de winnaar van de laatste twee races. ,,In 2019 won ik hier, maar het was toen een close gevecht en ik verwacht dat het dit jaar vergelijkbaar zal zijn. Ook het weer kan hier altijd een rol spelen.”

