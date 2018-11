Bijleveld vervangt Koopmeiners bij Jong Oranje

De speler van AZ is ziek en blijft in Alkmaar. Zijn vervanger is Teun Bijleveld, de middenvelder van Jong Ajax. Voor Bijleveld is het de eerste keer dat hij in de selectie van Jong Oranje is opgenomen.

Bijleveld is hiermee de tiende debutant in de selectie van coach Erwin van de Looij. Dani de Wit, Kaj Sierhuis, Nathangelo Markelo, Deyovaisio Zeefuik, Jan Hoekstra, Tahith Chong, Armando Obispo, Deroy Duarte en Jay-Roy Grot zitten ook voor de eerste keer bij het team.

Het duel met de Duitse leeftijdgenoten is vrijdagavond (20.00 uur) in Offenbach.