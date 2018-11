Van Hooijdonk terug bij NAC

NAC Breda heeft een zogenoemde kerngroep gevormd die de komende tijd het sportieve beleid van de eredivisionist zal bepalen. Van Hooijdonk neemt daarin zitting naast Tim Gilissen, trainer Mitchell van der Gaag en Cor van Rooij. NAC vangt daarmee het vertrek op van technisch directeur Hans Smulders, die moest wijken vanwege de slechte resultaten.

Voor laatstgenoemde was eigenlijk oud-speler Sepp de Roover in beeld, maar door onvoorziene privéomstandigheden is gekozen voor Van Rooij.

De kerngroep is, zo meldt de club, een tijdelijke oplossing. „Met deze interim-oplossing heeft NAC op korte termijn voldoende slagkracht om invulling te geven aan het sportieve beleid. Daardoor kunnen de raad van commissarissen (rvc) en commissie van aandeelhouders (cva) de zoektocht naar een nieuwe directie(structuur) op zorgvuldige wijze uitwerken.”

Van Hooijdonk: „Ik heb altijd gezegd dat ik graag iets voor NAC wil betekenen als mijn hulp nodig is. Het is niet mijn bedoeling om vol in de schijnwerpers te staan, maar met name op de achtergrond te opereren en mijn netwerk en kennis in te zetten om NAC verder vooruit te helpen. Het gaat hierbij niet om mij, maar om het belang van NAC. De afgelopen weken hebben we veelvuldig met elkaar gesproken en zijn we tot deze tijdelijke constructie gekomen om met deze groep alle facetten van het sportieve beleid te managen. NAC ligt mij aan het hart en staat voor een behoorlijke uitdaging, dus het is belangrijk om zo snel mogelijk in beweging te komen. Iedereen moet daarin de juiste focus hebben en doen waar hij goed in is. We gaan met zijn vieren onze schouders eronder zetten.”