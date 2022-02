Meteen olympisch record Suzanne Schulting, ook Sjinkie Knegt naar kwartfinale

Schulting pakte in de eerste binnenbocht direct de koppositie in de race, waarna de rest van het veld haar niet meer terugzag. De sterke kwalificatierace leidde met een tijd van 42,379 direct tot een olypisch record. Daarmee was plaatsing voor de kwartfinale uiteraard ook een feit.

Ook Selma Poutsma drong door tot de kwartfinales. Zij won de eerste heat in 43,472, voor de Canadese Florence Brunelle. Tot slot maakte ook Xandra Velzeboer geen fout in haar race. De derde deelneemster van TeamNL aan de 500 meter overtuigde met winst in de zevende voorronde. Velzeboer noteerde een tijd van 42,563

1.000 meter mannen

Bij de mannen ging het shorttracktoernooi wat minder soepel van start voor TeamNL. In de eerste heat was het de beurt aan Itzhak de Laat. Hij finishte met 1.24,332 op een derde plaats, maar na afloop van de laatste heat bleek dat dat niet voldoende was om zijn olympische droom op de 1.000 meter voort te zetten.

Ook Jens van ’t Wout kwam niet verder dan een derde plek in zijn race. In heat twee noteerde hij noteerde met 1.23,946 wel een snellere tijd dan De Laat, maar pas nadat alle heats voorbij zijn wordt duidelijk of dat genoeg is voor een plek in de volgende ronde.

Sjinkie Knegt in actie op de 1.000 meter shorttrack. De Fries plaatste zich met een tweede plek voor de volgende ronde. Ⓒ ANP/HH

In de vijfde serie was het de beurt aan Sjinkie Knegt. Hij joeg vanuit tweede positie lang op de Zuid-Koreaan Hwang Dae-heon, die net als Schulting een olympisch record neer wist te zetten (1.23,042). Knegt verslikte zich uiteindelijk nog bijna in nummer drie Li Wenlong uit China, maar op karakter duwde de Fries zijn schaats nét op tijd over de finishlijn, waardoor plaatsing met een tijd van 1.23,097 voor de kwartfinale een feit was.

In het shorttracktoernooi plaatsen van alle heats de nummers 1 en 2 zich voor de volgende ronde, net als de vier snelste nummers 3. De kwartfinales, halve finales en finale van de 500 meter voor vrouwen staan maandag op het programma.

