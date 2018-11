Van den Hoogenband Chef de Mission Tokio 2020

’VdH’, zoals zijn bijnaam luidt, wordt in die hoedanigheid de opvolger van Maurits Hendriks. De technisch directeur van NOC*NSF combineerde tijdens de Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro deze functie met de erebaan van Chef de Mission. Vanwege de affaire-Yuri van Gelder en de veelbesproken ’losersvlucht’ was er in Brazilië veel kritiek op Hendriks’ functioneren.

Het onbetwiste hoogtepunt van de sportcarrière van Pieter Cornelis Martijn van den Hoogenband (Maastricht, 14 maart 1978) waren de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Daar behaalde ’The Dutch Dolphin’, zoals hij in Australië werd genoemd, goud op het koningsnummer, de 100 meter vrije slag. Ook versloeg hij op de 200 vrij de ongenaakbaar geachte thuisfavoriet Ian Thorpe. Daarnaast greep de Nederlander Down Under twee bronzen plakken, op de 50 vrij en 4 x 200 vrij.

Vier jaar later, in Athene, werd hij opnieuw olympisch kampioen op de prestigieuze 100 vrij. Daarnaast viste hij twee stuks zilver uit het Griekse water: op de 200 vrij en de 4 x 100 vrij.

Van den Hoogenband sloot zijn olympische loopbaan in 2008 af. In het tijdperk waarin het gebruik van pakken met drijfvermogen was toegestaan, legde de stylist het in Peking echter af tegen zwemmende spierbundels die het louter van hun kracht moesten hebben. Op ’zijn’ 100 vrij kwam hij niet verder dan de vijfde plaats. Van den Hoogenband was de enige finalist van Athene 2004 die vier jaar later opnieuw in de eindstrijd stond.

Na zijn carrière bleef Van den Hoogenband binding met de sport houden. Naast zijn column in het sportkatern van De Telegraaf hield hij zich bezig met de Topsport Community, een stichting die de (top)sport en het bedrijfsleven verbindt. Daarnaast was hij werkzaam als adviseur, ambassadeur, spreker en televisiecommentator.

In 2015 en 2017 deed hij zijn eerste ervaringen op als Chef de Mission. Zowel in Tibilisi als Györ was Van den Hoogenband tijdens het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF) de aanvoerder van de Nederlandse ploeg. De oud-zwemmer voerde al geruime tijd gesprekken met NOC*NSF over de mogelijkheid leidsman te worden van de olympische ploeg van 2020. Het bestuur van de sportkoepel was het lange tijd evenwel niet unaniem eens over de benoeming.

Van den Hoogenband gebruikte zijn column in Telesport van 27 september 2018 om zich in een open brief te richten tot de weifelende bestuurders:

’Ik zou het een enorme eer vinden om TeamNL aan te mogen voeren en - met mijn kennis, ervaring en netwerk - sporters, coaches en andere begeleiders te helpen om het beste uit zichzelf én elkaar te halen. (…) Aan elke Olympische medaille - of je ’m nu daadwerkelijk wint of er alleen maar van droomt - is een verhaal verbonden waar je later altijd iets aan hebt. Als Chef de Mission zou ik al die mooie verhalen willen verzamelen en vooral met de nieuwe generaties willen delen. (…) Het geeft enorm veel voldoening als je er - op wat voor manier dan ook - een steentje aan kunt bijdragen dat op en top gemotiveerde topsporters het maximale uit hun talent kunnen halen. Het lijkt me prachtig om dat ook als Chef de Mission van TeamNL te mogen doen op weg naar en tijdens het mooiste sportfeest op aarde.’