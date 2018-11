Celstraf Egyptische voetbalheld

Een rechtbank heeft de honderdvoudig international schuldig bevonden aan belastingfraude. Hij hield inkomsten uit commercials voor softdrinks en telecombedrijven achter ter hoogte van omgerekend 35.000 euro, meldde de staatskrant al-Ahram.

De 40-jarige Aboutrika speelde tussen 2001 en 2013 voor Egypte en scoorde in die jaren 38 keer voor de nationale ploeg. Hij won met Egypte de Afrika Cup in 2006 en 2008. De oud-aanvaller woont tegenwoordig in Qatar en kan volgens de krant zijn celstraf afkopen met het betalen van een bedrag van 20.000 Egyptische ponden. Dat is omgerekend nog geen 1000 euro. Hiermee zou zijn celstraf worden omgezet in een voorwaardelijke.