Kompany roept op tot BeNe-Liga

„Het is belachelijk dat we vandaag nog spreken van Anderlecht, Brugge en Standard die competitief het gevoel hebben dat ze niet kunnen meedoen met Barcelona en Real Madrid”, vertelde de Belgische verdediger van Manchester City bij de VRT.

„Uiteraard is dat zo, de markt waarin die gasten zich bevinden is veel groter. Dus ik snap niet dat landen zoals België en Nederland niet samengaan in een grotere competitie, waar er veel meer kans is om Europese topploegen in te creëren.”

Geruchten over de mogelijke vorming van een Super League zijn er al langer. Het klokkenluidersplatform Football Leaks onthulde dat de nieuwe ’supercompetitie’ in 2021 van start zou gaan met Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Internazionale en AS Roma als deelnemers.

Deze clubs zouden zelfs overwegen uit hun landelijke competitie te stappen. Ze denken met een onderlinge en exclusieve competitie veel meer geld te kunnen verdienen dan bijvoorbeeld in de Champions League.