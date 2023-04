Feyenoord profiteert in derby tegen Sparta optimaal van nieuwe misstap Ajax

Igor Paixao, Santiago Gimenez en David Hancko verzorgden de doelpunten, maar in het Rotterdamse kamp gingen vooral de handen op elkaar voor keeper Timon Wellenreuther. Hij werd niet direct als de grote vervanger van de bij Feyenoord zo populaire Justin Bijlow beschouwd, maar na de winterstop heeft hij zowel de spelers als de supporters overtuigd dat hij wel degelijk een flinke bijdrage aan het succes heeft.

Eerst sleepte hij Feyenoord in de strafschoppenserie na verlenging langs NEC in het bekertoernooi, vervolgens had hij een geweldige rol in de slotfase van Ajax-Feyenoord (redding met één hand bij inzet van Mohammed Kudus) en in de derby tegen Sparta zorgde hij opnieuw voor huzarenstukjes onder de lat bij Feyenoord.

Reddingen

Met voortreffelijke reddingen in een één tegen één-situatie en bij een strafschop van Vito van Crooij hield hij zijn ploeg op het Kasteel overeind. De spelers van Feyenoord sprongen niet voor niets van vreugde bovenop de lange keeper na de misser van Van Crooij vanaf elf meter.

Het gevecht op Spangen werd precies de boeiende strijd waar veel Spartanen op had gehoopt. Met de vorm die het elftal van Maurice Steijn dit seizoen te pakken heeft wist de koploper uit het zuidelijke deel van de stad ook dat van alle resterende partijen de derby een van de pittigste hordes zou worden in de jacht op de landstitel.

Heel even dacht de aanhang van Feyenoord dat de klus niet al te moeilijk zou worden toen de Braziliaan Igor Paixao al vroeg de 0-1 binnenknalde. Sparta-keeper Nick Olij sloeg de bal na een hoekschop met twee vuisten recht voor de voeten van Paixao, die de geschorste Oussama Idrissi mocht vervangen. De vleugelspits bedacht zich van zo’n vijftien meter geen seconde en ramde de bal onder de lat.

Igor Paixao met de 0-1. Ⓒ ANP Pro Shots

Mooiste doelpunt Pinto

De thuisclub leek even ontdaan, raakte de grip op de wedstrijd kwijt maar kwam dankzij verdediger Mica Pinto nog voor de rust langszij. Pinto maakte een van de mooiste doelpunten in zijn carrière, toen hij tien minuten voor de pauze een paar Feyenoorders op rij passeerde over de rechterkant, weer naar binnensneed en met zijn linkervoet de bal stijf in de kruising krulde. Onhoudbaar voor Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther: 1-1.

Tekst gaat verder onder de tweet

Pinto heeft geweigerd een nieuw contract te tekenen bij Sparta en zal met dit soort beelden wel de markt op kunnen. Hij was al overtuigd van zijn eigen kwaliteiten, maar die zelfverzekerdheid straalt hij ook in het veld uit.

Penalty Sparta

Wellenreuther kon dus weinig uitrichten tegen het uitgemeten schot van Pino, maar de Duitser speelde daarna een cruciale rol voor de ploeg van Slot. Want eerst redde hij bij een counter op miraculeuze wijze een inzet van Vito van Crooij op een moment dat het hele Kasteel zich al rijk rekende. Dat was nog niet alles, want ook de strafschop van Van Crooij op slag van rust keerde hij. Die kreeg Sparta toegekend nadat Mats Wieffer een inzet van wéér Van Crooij met de arm net binnen het zestienmetergebied had geblokt.

Scheidsrechter dennis Higler had er nog even de hulp van de VAR bij nodig om bevestigd te krijgen dat hij het zelf al direct bij het rechte eind had.

Boel rechtzetten

In de tweede helft wilde Feyenoord snel de boel rechtzetten. Via Sebastian Szymanski lukte dat bijna meteen. De Poolse middenvelder kon vrij inschieten, maar zag hoe Shurandy Sambo zich op het allerlaatst nog voor het schot gooide. Halverwege het tweede bedrijf schoof Szymanski de bal wel langs Olij, maar ook langs de verkeerde kant van de paal. Santiago Gimenez dacht het karwei een paar minuten wel af te kunnen maken maar tot hilariteit van de Spartanen schoot hij de bal in vrije positie bijna het stadion uit.

Het lachen verging het thuispubliek snel, want de eerstvolgende kans voor de Mexicaan werd met een fluwelen beweging benut. Na een steekpass van Alireza Jahanbakhsh liet Gimenez de bal bijna achteloos langs Olij glijden: 1-2. Gimenez op de knieën en de handen ten hemel, de supporters van Feyenoord in extase. David Hancko maakte met de 1-3 aan alle onzekerheid een einde.

Tekst gaat verder onder de tweet

Via de Coolsingel, waar al met een schuin oog naar het bordes van het stadhuis werd gekeken, keerden de meeste Feyenoord-supporters terug naar Rotterdam-Zuid.

Slot begrijpt dat hij nu niet meer om landstitel heen kan

Arne Slot probeerde de voorbije weken na de zege bij Ajax (2-3) de euforie bij Feyenoord wat te temperen. De trainer van de Rotterdammers begreep zondag dat hij nu echter niet langer om de landstitel heen kan. Feyenoord won met 3-1 bij Sparta en heeft nu 8 punten voorsprong op zowel Ajax als PSV.

„Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet fijn is dat de concurrentie voor ons punten verspeelt”, zei Slot, die kort voor aanvang van het duel op Het Kasteel hoorde dat Ajax bij Go Ahead Eagles niet verder was gekomen dan 0-0. „Ik heb dat niet gebruikt richting mijn spelers. Als wij nog fanatiek moeten worden door een uitslag van Ajax zou dat niet goed zijn, als je kijkt naar de positie waar wij ons bevinden. Wij hebben alleen invloed op onze eigen wedstrijden.”

Slot prees doelman Timon Wellenreuther, die in de slotfase van de eerste helft Vito van Crooij tot twee keer toe van een doelpunt afhield. De Duitser stopte een strafschop. „Dat was een cruciaal moment in de wedstrijd”, vond Slot. „Die reddingen kun je niet los zien van het resultaat van vandaag.”

Over het geheel gezien was de zege van Feyenoord terecht, oordeelde de coach. „We waren de hele wedstrijd beter aan de bal en hebben gedomineerd. Maar je ziet vandaag ook waarom Sparta zo hoog op de ranglijst staat. Ze spelen vanuit een goede organisatie en kunnen uit het niets gevaarlijk worden. Je wint niet makkelijk van ze.”

Slot had hetzelfde kunnen zeggen over zijn eigen ploeg. Feyenoord verloor dit seizoen slechts één competitiewedstrijd, bij PSV (4-3). Waar Ajax en PSV wel geregeld punten laten liggen bij wat kleinere clubs, loopt het bij Feyenoord wel steeds goed af. Slot prees in dat opzicht opnieuw de teamprestatie. „Iedereen bij ons is zich ervan bewust van waarde te zijn. Vandaag is de ene de held, de volgende keer weer iemand anders. We hebben iedereen in de selectie keihard nodig. Vandaag missen we met Justin Bijlow, Oussama Idrissi en Lutsharel Geertruida drie basisspelers en dat wordt weer opgevangen door de andere drie die starten. Het groepsgevoel is goed.”

Fans Feyenoord bejubelen weer uitblinkende keeper Wellenreuther

Timon Wellenreuther werd zondag na afloop van de door Feyenoord met 3-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam langdurig en luid toegezongen door de fans. „Ik ben blij met mijn rol, het harde werken betaalt zich uit”, sprak Wellenreuther, die zich twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen Ajax (2-3) ook al onderscheidde. Toen redde hij, eveneens bij een gelijke stand, op een inzet van Mohammed Kudus.

Wellenreuther is de vervanger van Justin Bijlow, die sinds twee maanden aan de kant staat met een polsblessure. „Ik had zeven of acht maanden niet gespeeld, dus ik moest even in mijn ritme komen”, aldus Wellenreuther, die zijn eigen rol ook weer niet te groot wilde maken. „We zijn één team. In feite maakt het niet uit hoe ik speel, als we maar winnen en de titel pakken.”

Bijlow is bijna hersteld van zijn blessure en kan de slotfase van het seizoen weer keepen. „We hebben een goede band met elkaar”, zegt Wellenreuther, die zich had verdiept in de strafschoppen van Van Crooij. „In een situatie onder druk, kiest hij vaak voor de hoek waarin hij de bal nu schoot.”

Wellenreuther ging als eerste naar buiten voor de warming up en was zodoende ook als eerste op de hoogte van het puntenverlies van Ajax. „Ik hoorde de fans juichen en vroeg toen aan de medische staf wat er gebeurd was. Het meest belangrijke was dat we vandaag zelf zouden winnen. Als de concurrentie dan ook nog punten verspeelt, is dat helemaal lekker.”

Feyenoord hoopt Ajax woensdag in de halve finale van de KNVB-beker nog meer pijn te doen. Wellenreuther: „Wij willen naar de finale.”

Slot ziet trefzekere spits Giménez snel grote stappen maken

Feyenoord-trainer Arne Slot gaf zondag, na de zege van 3-1 bij Sparta Rotterdam, naast doelman Timon Wellenreuther ook spits Santiago Giménez de complimenten. De Mexicaanse spits zette Feyenoord in de 70e minuut op voorsprong en scoorde sinds half januari al zeven keer in de Eredivisie. Voor de winterstop was Giménez slechts twee keer trefzeker.

„Maar ook toen was hij al constant dreigend”, aldus Slot, die het niet vreemd had gevonden als Giménez wat langer de tijd nodig had gehad om te wennen bij Feyenoord. „Hij is een jongen van 21, komt uit een ander land, uit een andere stad en uit een andere competitie. Hij heeft zich zo snel aangepast, zowel binnen als buiten het veld. Dat is een groot compliment aan hem en aan zijn ploeggenoten, die hem daarbij helpen.”

Kort voordat Giménez zondag de 2-1 maakte, schoot hij een bal hoog over. Slot: „Dat hij direct daarna wel scoort, zegt dat hij met vertrouwen speelt.”