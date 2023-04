Feyenoord profiteert in derby tegen Sparta optimaal van nieuwe misstap Ajax

Igo Paixao, Santiago Gimenez en David Hancko verzorgden de doelpunten, maar in het Rotterdamse kamp gingen vooral de handen op elkaar voor keeper Timon Wellenreuther. Hij werd niet direct als de grote vervanger van de bij Feyenoord zo populaire Justin Bijlow beschouwd, maar na de winterstop heeft hij zowel de spelers als de supporters overtuigd dat hij wel degelijk een flinke bijdrage aan het succes heeft.

Eerst sleepte hij Feyenoord in de strafschoppenserie na verlenging langs NEC in het bekertoernooi, vervolgens had hij een geweldige rol in de slotfase van Ajax-Feyenoord (redding met één hand bij inzet van Mohammed Kudus) en in de derby tegen Sparta zorgde hij opnieuw voor huzarenstukjes onder de lat bij Feyenoord.

Reddingen

Met voortreffelijke reddingen in een één tegen één-situatie en bij een strafschop van Vito van Crooij hield hij zijn ploeg op het Kasteel overeind. De spelers van Feyenoord sprongen niet voor niets van vreugde bovenop de lange keeper na de misser van Van Crooij vanaf elf meter.

Het gevecht op Spangen werd precies de boeiende strijd waar veel Spartanen op had gehoopt. Met de vorm die het elftal van Maurice Steijn dit seizoen te pakken heeft wist de koploper uit het zuidelijke deel van de stad ook dat van alle resterende partijen de derby een van de pittigste hordes zou worden in de jacht op de landstitel.

Heel even dacht de aanhang van Feyenoord dat de klus niet al te moeilijk zou worden toen de Braziliaan Igor Paixao al vroeg de 0-1 binnenknalde. Sparta-keeper Nick Olij sloeg de bal na een hoekschop met twee vuisten recht voor de voeten van Paixao, die de geschorste Oussama Idrissi mocht vervangen. De vleugelspits bedacht zich van zo’n vijftien meter geen seconde en ramde de bal onder de lat.

Mooiste doelpunt Pinto

De thuisclub leek even ontdaan, raakte de grip op de wedstrijd kwijt maar kwam dankzij verdediger Mica Pinto nog voor de rust langszij. Pinto maakte een van de mooiste doelpunten in zijn carrière, toen hij tien minuten voor de pauze een paar Feyenoorders op rij passeerde over de rechterkant, weer naar binnensneed en met zijn linkervoet de bal stijf in de kruising krulde. Onhoudbaar voor Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther: 1-1.

Igor Paixao met de 0-1. Ⓒ ANP Pro Shots

Pinto heeft geweigerd een nieuw contract te tekenen bij Sparta en zal met dit soort beelden wel de markt op kunnen. Hij was al overtuigd van zijn eigen kwaliteiten, maar die zelfverzekerdheid straalt hij ook in het veld uit.

Penalty Sparta

Wellenreuther kon dus weinig uitrichten tegen het uitgemeten schot van Pino, maar de Duitser speelde daarna een cruciale rol voor de ploeg van Slot. Want eerst redde hij bij een counter op miraculeuze wijze een inzet van Vito van Crooij op een moment dat het hele Kasteel zich al rijk rekende. Dat was nog niet alles, want ook de strafschop van Van Crooij op slag van rust keerde hij. Die kreeg Sparta toegekend nadat Mats Wieffer een inzet van wéér Van Crooij met de arm net binnen het zestienmetergebied had geblokt.

Scheidsrechter dennis Higler had er nog even de hulp van de VAR bij nodig om bevestigd te krijgen dat hij het zelf al direct bij het rechte eind had.

Boel rechtzetten

In de tweede helft wilde Feyenoord snel de boel rechtzetten. Via Sebastian Szymanski lukte dat bijna meteen. De Poolse middenvelder kon vrij inschieten, maar zag hoe Shurandy Sambo zich op het allerlaatst nog voor het schot gooide. Halverwege het tweede bedrijf schoof Szymanski de bal wel langs Olij, maar ook langs de verkeerde kant van de paal. Santiago Gimenez dacht het karwei een paar minuten wel af te kunnen maken maar tot hilariteit van de Spartanen schoot hij de bal in vrije positie bijna het stadion uit.

Het lachen verging het thuispubliek snel, want de eerstvolgende kans voor de Mexicaan werd met een fluwelen beweging benut. Na een steekpass van Alireza Jahanbakhsh liet Gimenez de bal bijna achteloos langs Olij glijden: 1-2. Gimenez op de knieën en de handen ten hemel, de supporters van Feyenoord in extase. David Hancko maakte met de 1-3 aan alle onzekerheid een einde.

Via de Coolsingel, waar al met een schuin oog naar het bordes van het stadhuis werd gekeken, keerden de meeste Feyenoord-supporters terug naar Rotterdam-Zuid.