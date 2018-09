Ajax geeft Open Dag soberder karakter

"Het programma zal nu in afgeslankte vorm worden ingevuld", meldt Ajax. Twee dagen na de returnwedstrijd in de Amsterdam ArenA tegen OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League, begint de jaarlijkse Open Dag.

Afscheidsduel

Om 13.00 uur traint de A-selectie in de ArenA. Daarna vindt de afscheidswedstrijd plaats van Daphne Koster en Anouk Hoogendijk, die vorig jaar met Ajax de dubbel pakten en besloten te stoppen met voetbal.

De dag wordt afgesloten met een handtekeningensessie van de Ajax-selectie.