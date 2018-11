Higuaín twee wedstrijden geschorst

De Argentijn was in woede uitgebarsten nadat hij een overtreding tegen had gekregen na een botsing met Juventus-verdediger Mehdi Benatia. Dat kwam hem op een gele kaart te staan. Omdat hij doorging met protesteren volgde er een tweede geel en rood. Hij had in het duel ook al een strafschop gemist. AC Milan verloor het duel met 0-2.

Hij bood maandag zijn excuses aan voor zijn gedrag. ,,Ten eerste wil ik mij bij het team, de coach, de supporters en de scheidsrechter verontschuldigen voor mijn reactie", zei Higuaín. ,,Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor wat is gebeurd".

Higuaín moest Juventus verlaten nadat Cristiano Ronaldo was vastgelegd. Hij werd verhuurd aan AC Milan.

