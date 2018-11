Oud-renner Tafi (52) wil deelnemen aan Parijs-Roubaix

Zijn toenmalige baas Patrick Lefevere heeft de Italiaan nog net niet voor gek verklaard.

„Ik heb Andrea vorige week gezien op een sponsorevenement naar aanleiding van 20 jaar Latexco in de koers”, vertelt Lefevere aan Cyclingnews. „Iedereen vroeg hem of hij misschien gek was geworden. Ik begrijp hem niet.”

Tafi plaatste zelfs een sollicitatie bij het team van Lefevere. „Hij vroeg, half lachend maar ook half ernstig, of ik nog een plaatsje had in het team voor Parijs-Roubaix maar je weet hoe duur de plaatsjes zijn bij ons. Ik wil niet investeren in een publiciteitsstunt maar hoop dat hij een andere manier vindt, bij een kleiner team. Waarom niet, trouwens?”

Droomrace

Of Tafi überhaupt een kans maakt om de befaamde piste in Roubaix te halen? Lefevere: „Zelfs een negentigjarige kan aan de start staan maar hoe ver hij komt, weet ook ik niet. Ik weet dus ook niet hoe ver Andrea komt. Waarom hij het doet? Ik denk dat hij een documentaire over zijn carrière aan het draaien is. Als 52-jarige terugkeren in je droomrace zou natuurlijk commercieel voor een enorme meerwaarde zorgen.”

Lefevere denkt wel dat Tafi kans maakt om onderdak te vinden. „Je hebt altijd wel wat kleinere teams die een wildcard krijgen maar niet echt gespecialiseerd zijn in Parijs-Roubaix. Met Tafi aan de start zouden ze heel wat publiciteit vergaren. Maar bij mij vist hij achter het net.”