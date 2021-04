Jos Verstappen keert terug in autosport: ’Dit blijft geweldig werk’

Autosport

’Geweldig gevecht, maar Red Bull heeft race verloren aan de pitmuur’

Het nieuwe Formule 1-seizoen is los! En hoe, een zinderende race in Bahrein leidde tot een even zinderende climax. Er is dus meer dan genoeg te bespreken in een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van de Telegraaf met voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren.