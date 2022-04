Bryan Linssen in rol van concurrent én ’goede collega’ Dessers

Voetbal

PSV loopt bij FC Twente averij op in strijd om landstitel

PSV heeft zware averij opgelopen in de titelstrijd met Ajax. De ploeg van trainer Roger Schmidt bleef in de uitwedstrijd bij FC Twente steken op 3-3 na in de eerste 25 minuten tegen een 3-0 achterstand te zijn aangelopen. In een zeer enerverend en vermakelijk duel zette PSV nog wel een inhaalrace in...