Dilrosun: ’Maar goed dat ik niet naar Ajax ben gegaan’

„Want ik kom uit Amsterdam West”, legt hij uit. „Al mijn belangrijke doelpunten deel ik met mijn vrienden die daar nog wonen.”

De vleugelaanvaller houdt nog steeds van zijn geboortestad. „Als Ajax mij in de jeugd ook een contract had aangeboden, dan was ik waarschijnlijk ook helemaal niet naar Manchester City gegaan”, vertelt hij. „Maar Marc Overmars belde pas toen ik mijn jawoord al had gegeven. Misschien was het ook wel goed zo. In Amsterdam wilden vrienden met mij stappen of verkeerde dingen doen. Nu ging ik met mijn ouders naar Engeland en telde alleen maar het voetbal.”

Kleine verschillen Bundesliga

Na zijn vertrek bij Ajax voetbalde hij vier jaar in de jeugd van Manchester City. Afgelopen zomer was het tijd voor een nieuwe stap voor de inmiddels twintigjarige Dilrosun. „Ik had meerdere mogelijkheden, maar Hertha BSC was de beste keus”, weet hij.

De Bundesliga is geen eredivisie waar Ajax op halve kracht zeven keer scoort tegen Excelsior. „Nee, zeker niet”, lacht Dilrosun. „De verschillen zijn klein, je moet wekelijks alles geven. We hebben dit seizoen al gewonnen van Bayern München maar zaterdag verloren we ook met 4-1 van Fortuna Düsseldorf.”

Voetbaldier

Dilrosun heeft in korte tijd bij Hertha BSC naam gemaakt als een razendsnelle en lichtvoetige linksbuiten. Hij was al goed voor twee doelpunten en drie assists. Zo trok hij de aandacht van bondscoach Ronald Koeman, die op zoek was naar een vervanger voor de geblesseerde Arnaut Danjuma Groeneveld. Bij Oranje trof hij maandag Quincy Promes, Pablo Rosario en Steven Bergwijn. Zij verlieten om uiteenlopende redenen ook de jeugdopleiding van Ajax maar hebben het inmiddels eveneens tot international geschopt. „Er is een periode geweest dat Ajax jeugdspelers niet snel een contract gaf”, weet Dilrosun. „Dat is geloof ik nu wel een beetje veranderd.”

De vleugelspits kan debuteren voor Oranje zonder dat hij ook maar een minuut in de eredivisie heeft gespeeld, net als vroeger Jordi Cruijff, Jerrel Hasselbaink en Rob Reekers. Mocht hij tegen Frankrijk of Duitsland speeltijd krijgen dan zitten zijn apetrotse ouders en oma Liesbeth in ieder geval op de tribune. „In mijn jeugd sliep ik vaak bij mijn oma”, vertelt hij. „Zij woonde aan het Zaandammerplein in de Spaarndammerbuurt. Daar voetbalden we iedere dag. Als ik wakker werd dan zag ik al iedereen ballen daar. Nee, dat is nu veel minder. Nu voetballen veel jongeren thuis voor de tv op de computer.”

Kritiek

Dilrosun kan alleen maar raden waarom zijn trainer Pal Dardai bij Hertha BSC afgelopen weekeinde zo kritisch was over zijn eerste uitverkiezing voor Oranje. „Misschien wil hij mij scherp houden of is hij bang dat ik ga zweven. Maar dat is niet het geval hoor. Ik blijf gewoon normaal doen hoor en hard werken. Ik zal hem het volgende week wel even vragen”, zegt de aanvaller.

„Natuurlijk ben ik blij voor hem, maar het gaat allemaal te snel”, stelde trainer Dardai. „Hij werd bejubeld na zijn sterke optreden in het begin, maar de laatste tijd is het mager. Hij moet zich verder ontwikkelen. Alleen dribbelen met de linkervoet is niet voldoende. Als hij tot de kerst zo had gespeeld als in zijn eerste twee, drie wedstrijden, dan oké. Maar Jeff moet veel dingen veranderen en zich verder ontwikkelen en niet meteen over ik weet niet wat praten. Hij heeft geweldig veel potentie en moet ijverig blijven.”