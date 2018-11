Oranjevrouwen met Roord tegen Zwitserland

Zij vervangt de geblesseerde Jackie Groenen. Verder heeft bondscoach Sarina Wiegman weer voor Vivianne Miedema in de spits gekozen.

Oranje zette in de uitverkochte Galgenwaard een grote stap richting het WK door doelpunten in de tweede helft van Sherida Spitse, Lieke Martens en Vivianne Miedema. Bij Zwitserland heeft bondscoach Martina Voss-Tecklenburg twee wijzigingen doorgevoerd in haar ploeg. Vedette Ramona Bachmann keert terug van een schorsing en ook Julia Stierli is nieuw. Voss-Tecklenburg begint aan haar laatste interland als bondscoach van Zwitserland, ongeacht het resultaat. Zij stapt over naar Duitsland, dat zich al heeft geplaatst voor het WK.

De wedstrijd in het LIPO Park van Schaffhausen begint om 19.00 uur.