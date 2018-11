Hamilton gelooft in zesde wereldtitel

De Brit heeft er alle vertrouwen in dat hij met zijn Mercedes zijn zesde titel kan veroveren.

„Ik geloof echt dat dit team het opnieuw kan doen”, zei Hamilton tijdens een bezoek aan de fabriek van Mercedes in Brixworth. „Ik geloof dat we de capaciteiten hebben, dus er is zeker weer een kans. Het zal er wel vanaf hangen hoeveel werk we vanaf nu tot het nieuwe seizoen hebben gedaan. De concurrentie zal de lat zeker hoger leggen. Bij Red Bull gaat de lat ook hoger. Er gaan dingen veranderen in het team. We moeten er zeker ook een tandje bij doen. Ik zie bij mezelf ook zeker nog verbeterpunten.”

Hamilton heeft dit seizoen tien van de twintig Grand Prixs gewonnen en startte tien keer van poleposition. Het seizoen wordt volgende week afgesloten in Abu Dhabi.