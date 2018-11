Nijland weet hoe het niet moet: ’Hij viel in een zwart gat’

Een rol zoals Riemer van der Velde, voormalig voorzitter van sc Heerenveen, ziet Nijland niet zitten. „Riemer belde mij nog. Hij zei dat ik mij moet gaan bemoeien met mijn opvolging, maar dat ga ik absoluut niet doen. Mijn tijd is geweest.”

„Ik wil uiteraard dingen wil zeggen, als de club advies nodig heeft”, vervolgt Nijland. „Maar dan moeten ze mij wel vragen. Riemer geeft bij Heerenveen ook ongevraagd advies. Ik heb bij hem altijd het idee dat hij te vroeg vertrokken is en na zijn vertrek in een zwart gat viel. Dat is een les voor mij.”

Nijland is goed bevriend met Jan Smit, de oud-voorzitter van Heracles. „Jan wilde het compleet anders doen dan Riemer. Hij vroeg mij om hem een klap in zijn nek te geven als hij die fout wel zou maken.”

Klaas-Jan Huntelaar Ⓒ AFP

Huntelaar bijna Groninger

Onder bewind van Nijland liep ’de trots van het Noorden’ Klaas-Jan Huntelaar mis. „Ik zat met Henk Veldmate bij PSV op het kantoor van Frank Arnesen. Die vertelde mij dat ze bij De Graafschap nog wel een spits voor ons hadden lopen, een zekere Huntelaar. ’Nee’, zei Veltmate. ’Die is niet goed genoeg voor de Eredivisie.’ Daar kon Arnesen zich ook wel wat bij voorstellen. Vervolgens werd hij voor 100.000 verkocht aan Heerenveen.”

De Friese club verkocht Huntelaar enkele jaren later voor zo’n 9 miljoen euro aan Ajax. „Elke voorzitter heeft zowel goede aankopen als missers”, aldus Nijland. „Wij hebben Suarez, Granqvist en Doan wél gehaald.”