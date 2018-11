De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman bleef ook in ondertal makkelijk overeind tijdens de return in de finale van de play-offs tegen Zwitserland: 1-1. De opgebouwde voorsprong uit het eerste duel in Utrecht (3-0) kwam geen moment in gevaar.

