LEEUWINNEN NAAR HET WK

Ondanks een vroege rode kaart kende Oranje weinig moeite met de Zwitserse vrouwen. Nederland, regerend Europees kampioen, speelde in Schaffhausen met 1-1 gelijk. Meer dan voldoende na de 3-0 overwinning vorige week in Utrecht.

Anouk Dekker kon al na zes minuten met rood het veld verlaten. De aanvoerder verslikte zich even in de bal en hield daarna op zo'n 25 meter van het doel de doorgebroken Ramona Bachmann vast.

Dankzij een treffer van Vivianne Miedema kwam Oranje op voorsprong. Met nog zo’n twintig minuten op de klok kwam Zwitserland weer op gelijke hoogte via Coumba Sow (1-1), maar toen was de strijd al lang beslist.

De 'Leeuwinnen' debuteerden op het vorige WK, in 2015 in Canada. Als Europees kampioen willen ze volgend jaar hoge ogen gooien in Frankrijk. Op 8 december wordt er in Parijs geloot.

Anouk Dekker zag al vroeg rood. Ⓒ Hollandse Hoogte

