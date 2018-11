WK voor vrouwen in negen Franse steden

Volgend jaar hebben ze het een stuk makkelijker op de mondiale eindronde in Frankrijk. Het WK voor vrouwen wordt gespeeld in negen steden: vijf in het noorden van Frankrijk, vier in het zuidelijke deel.

De openingswedstrijd wordt op vrijdag 7 juni gespeeld in het Parc des Princes in Parijs, het onderkomen van Paris Saint-Germain. Een maand later, op zondag 7 juli, is de finale in Lyon. In het stadion van Olympique Lyon, dat plaats biedt aan bijna 60.000 toeschouwers, worden ook de halve finales gespeeld. De wedstrijd om het brons is op 6 juli in Nice.

De andere speelsteden zijn Valenciennes (Stade du Hainaut), Le Havre (Stade Océane), Reims (Stade Auguste-Delaune), Rennes (Roazhon Park), Grenoble (Stade des Alpes) en Montpellier (Stade de la Mosson). De stadions in Lyon, Nice en Parijs werden in 2016 ook gebruikt tijdens het EK voetbal. De Oranje-internationals Anouk Dekker en Shanice van de Sanden spelen in Frankrijk, bij respectievelijk Montpellier en Lyon.