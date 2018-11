Martens: ’Snel rood was klote’

„Dat was klote voor ons, die rode kaart viel veel te snel”, aldus aanvalster Lieke Martens. „Maar gelukkig was er niets aan de hand. We hebben het tactisch goed neergezet en gaven weinig weg. Het was wel heel zwaar, iedereen heeft heel veel meters gemaakt. Complimenten aan de ploeg.”

Vivianne Miedema opende kort na rust de score. Na de voorsprong van 3-0 uit de eerste wedstrijd was de tweestrijd daarmee beslist. Zwitserland kwam in Schaffhausen nog wel langszij (1-1).