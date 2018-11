WK levert Oranje zeker 1 miljoen euro op

De wereldvoetbalbond FIFA heeft voor het eerst geld vrijgemaakt om de deelnemende landen te helpen bij de voorbereiding op het WK. De FIFA verdeelt 10,2 miljoen euro over de 24 deelnemers, wat neerkomt op zo'n 425.000 euro per land.

Het prijzengeld voor het toernooi is verdubbeld, van 15 naar 30 miljoen dollar, omgerekend 26,7 miljoen euro. ,,Dit is een belangrijk signaal richting het vrouwenvoetbal'', zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino onlangs gewichtig. De landen die worden uitgeschakeld in de groepsfase krijgen 667.000 euro mee naar huis. Een plek in de achtste finales levert bijna 890.000 euro op, de kwartfinalisten ontvangen 1,29 miljoen. Plaatsing voor de halve finales levert 1,42 miljoen op. De nummer 3 van het WK krijgt 1,78 miljoen mee, de verliezend finalist 2,31 miljoen en de winnaar verdient 3,36 miljoen euro.

Voor het eerst krijgen de clubs ook een vergoeding voor het afstaan van hun internationals aan de WK-deelnemers. De FIFA heeft daar 7,5 miljoen euro voor gereserveerd, dat na rato verdeeld wordt. Ondanks de verdubbeling ten opzichte van het WK 2015 is het prijzengeld bij de vrouwen is nog steeds slechts een fractie van de tientallen miljoenen die de mannen mogen verdelen op hun WK.

De spelersvakbond FIFPro heeft daar al vraagtekens bij gezet. ,,Het verschil met de mannen blijft groot en wordt zelfs groter'', meldde de FIFPro recent. ,,De doelstelling van gelijkwaardigheid van alle WK-spelers, ongeacht geslacht, blijft ver uit zicht. Als grootste sport ter wereld heeft het voetbal een fundamentele rol in de maatschappelijke discussie over gelijke beloning van mannen en vrouwen.''