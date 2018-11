Voetbalsters loten op 8 december mee voor WK

De 24 deelnemers worden in het futuristisch ogende muziekcentrum La Seine Musicale verdeeld over zes groepen van vier. Voor de indeling van de vier potten hanteert de FIFA de nieuwste wereldranglijst, die op 7 december uitkomt. Frankrijk is als gastland automatisch groepshoofd van poule A.

Oranje is op dit moment de nummer 10 van de mondiale ranglijst, maar na de zege en het gelijkspel op Zwitserland gaat de kampioen van Europa mogelijk stijgen. Alle landen die boven Oranje staan, hebben zich ook geplaatst voor het WK: de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Canada, Australië, Japan, Brazilië en Zweden. De andere landen die meedoen aan het WK zijn China, Italië, Zuid-Korea, Noorwegen, Spanje, Thailand en de debutanten Chili, Jamaica en Schotland. Daar komen nog vijf landen bij: drie uit Afrika, één uit Oceanië en de winnaar van de intercontinentale play-off tussen Argentinië en Panama.

Bij de loting, die om 18.00 uur begint, worden landen van hetzelfde continent uit elkaar gehouden. Aangezien Europa met negen landen is vertegenwoordigd, komen in drie groepen wel twee Europese deelnemers bij elkaar te zitten. Het WK dient voor die landen tevens als kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De drie Europese landen die op de mondiale eindronde het verste komen, mogen naar de Spelen.

De vier Britse voetbalbonden (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) willen met een gezamenlijk vrouwenteam naar Tokio. Ze hebben Engeland naar voren geschoven als het land dat het ticket voor de Spelen moet zien te bemachtigen. Schotland dingt op het WK dus niet mee naar een plek op de Spelen. In de aanloop naar het vorige WK konden de vier Britse bonden geen overeenstemming bereiken over gezamenlijke deelname aan de Spelen. Hoewel Engeland op het toernooi in Canada de halve finales haalde, leverde dat dus geen ticket voor Rio 2016 op. Duitsland, Frankrijk en Zweden gingen toen naar de Spelen. Zweden deed dat door het olympisch kwalificatietoernooi te winnen waaraan ook Oranje meedeed.