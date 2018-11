Van den Hoogenband denkt groot

Pieter van den Hoogenband wint goud op de Spelen van Athene in 2004. In zijn nieuwe rol van Chef de Mission gaat hij in Tokio 2020 opnieuw op goudjacht.

AMSTERDAM - Hij was, hoe toepasselijk, nog nat van een zwemtraining toen de telefoon van Pieter van den Hoogenband gistermiddag bijkans ontplofte. Niet dat het als een donderslag bij heldere hemel kwam dat de drievoudig olympisch kampioen door sportkoepel NOC*NSF was aangesteld als Chef de Mission voor de Zomerspelen van 2020 in Tokio. Maar wanneer een grootheid van zijn statuur zijn neus officieel aan het olympische venster drukt, gaan in Nederland nog altijd alle alarmbellen af.