’VdH’ gaat in Tokio voor meer dan 25 medailles

„Mijn eerste grote uitdaging wordt om voor TeamNL een goede plek te vinden in het olympisch dorp. Iedere meter die je minder hoeft te lopen richting eetzaal of bussen die naar de stadions rijden is er een. Laat mij daar het spel maar spelen voor mijn sporters. Ik denk dat ik zoiets wel aankan.”

De tegenprestatie die hij tussen 24 juli en 9 augustus 2020 verwacht, is niet gering. Van den Hoogenband denkt nu eenmaal groot. Altijd, overal en in alle gevallen. De doelstelling voor Tokio? Hij zei het met droge ogen: beter presteren dan tijdens de Millennium Spelen van 2000 in Sydney, waar Nederland eindigde op de achtste plaats in het medailleklassement.

Uitkomen boven die historische score van twaalf goud, negen zilver en vier brons, dus. „Of dat niet heel erg hoog gegrepen is? Nee hoor. Atleten die zo veel potentie hebben, moet je een doel geven. Wie weet slagen we er twintig jaar na dato voor de tweede keer in de wereld te verrassen.”

Klik op onderstaande link voor het volledige artikel met Pieter van den Hoogenband:

