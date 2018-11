Miedema hoopt op oranjezee in Frankrijk

Op de tribunes vierden honderden familieleden, vrienden en fans het feestje mee. ,,Het leek wel of er meer Nederlanders dan Zwitsers in het stadion zaten, dat was mooi om te voelen'', zei Vivianne Miedema. ,,Het wordt allemaal steeds groter. Ik hoop dat iedereen naar Frankrijk komt. Het is geweldig om die steun te hebben.''

Bekijk ook: LEEUWINNEN NAAR HET WK

Op een groot oranje spandoek stond de tekst 'De jacht gaat door, WK 2019', een verwijzing naar de geslaagde jacht vorig jaar op de titel bij het EK in eigen land. ,,Het kan een heel mooi WK worden'', zegt Miedema. ,,We hebben nog een half jaar de tijd om de puntjes op de 'i' te zetten. Hopelijk zijn we dan klaar voor de jacht.''

Miedema was in beide duels met Zwitserland (3-0 en 1-1) belangrijk met een doelpunt. ,,We waren heer en meester, ook met tien man. Het is wel even schrikken als al na 6 minuten een teamgenoot er met rood af moet. Toen die 1-0 van mij erin ging, wisten we dat het niet meer verkeerd kon gaan.''