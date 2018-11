Eigen Kijk: Oranje herstelt sneller na 2014

Met als anticlimax het WK van 2014. Toen Brazilië nota bene in eigen land een door bondscoach Luiz Felipe Scolari ingehamerde countertactiek introduceerde. Zonder succes.

Tegelijkertijd hanteerde Oranje het ver van het totaalvoetbal verwijderde 5-3-2-systeem. In tegenstelling tot Scolari ontbeerde bondscoach Louis van Gaal vooral een stabiele defensie en werd hij gedwongen tot een speelwijze om te overleven. Dat lukte fantastisch, met een nooit verwachte derde plaats tot gevolg.

Toch rezen er wereldwijd vraagtekens. Brazilië en Nederland, de twee belangrijkste trendsetters uit de voetbalhistorie, leken in weinig meer op waar ze ooit zo om werden bewonderd.

Oranje is nu bezig op te krabbelen, maar hoe staat Brazilië ervoor? Het nationale team stelde tijdens het afgelopen WK weer teleur en vooral de aanstellerijen van sterspeler Neymar zijn blijven hangen.

Daarom was schrijver dezes benieuwd naar de huidige staat van het Braziliaanse clubvoetbal; de basis van het nationale elftal. Er werden diverse wedstrijden bekeken en bezocht, met een tweeledig gevoel tot gevolg.

Zo is Scolari nog altijd nadrukkelijk aanwezig. De voormalige bondscoach hanteert nu bij Palmeiras het 5-3-2 systeem en dendert daarmee op de Braziliaanse titel af. Ook bij zijn oude club Gremio zit de filosofie van Scolari nog diep geworteld.

Dan de wedstrijd São Paulo - Flamengo, twee van de vele Braziliaanse clubs waar de in 2006 overleden Tele Santana het voor het zeggen had. Bondscoach van het op Oranje na beste team dat nooit de wereldtitel zou winnen (Brazilië van WK’82). De man die toen voor het unieke middenveld Socrates, Zico, Falcao en Toninho Cerezo koos. Een linie om in te lijsten.

Santana besprenkelde vooral São Paulo (Ajacied David Neres werd er opgeleid) met zijn visie en ook het competitieduel met Flamengo bevestigde dat er voor Brazilië nog hoop is. Beide clubs lopen tegen opponenten als Palmeiras en Gremio nog regelmatig in het mes, maar ze houden vast aan hun filosofie en inspireren daarmee ook een club als Atletico Paranaense. Zeg maar het AZ van Brazilië en de huidige nummer 7 in de nationale competitie.

Teams als Flamengo, São Paulo en Atletico Paranaense geven de liefhebbers van de Braziliaanse school nog hoop. Met als verschil met Nederland dat Oranje een bondscoach heeft die een brug tussen het nationale elftal en het bij de clubs ingezette proces tracht te slaan.

Zover zijn ze in Brazilië niet. Daar moet de keuze tussen Tele Santana en Luiz Felipe Scolari nog worden gemaakt.