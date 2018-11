Ajax ’hot’ bij Nederlanders in New York

Het door de ervaren Amerikaanse sportmarketeer Jim Caparuso geleide kantoor op Broadway werd gisteravond Amerikaanse tijd, vannacht in Nederland geopend door Ajax-ambassadeur Ronald de Boer. De ex-international werd geflankeerd door Niels Grevenstuk, hoofd internationale partnerships van Ajax, en Corné Groenendijk, coördinator van de internationale academies.

De Nederlandse consul-generaal Dolph Hogewoning bekeek Ajax’ aankondiging ’Amerika te gaan veroveren’ op Times Square in een Ajax-tenue. Sports Illustrated, Reuters, The Washington Post en ESPN besteedden aandacht aan de komst van Ajax.

’Mogelijke groei zit in Europa en rest van wereld’

Sportmarketeer en voormalig Feyenoord- en Eredivisie CV-directeur Chris Woerts is blij verrast door de stap van de Amsterdamse club. „Amerika is geen makkelijke markt. Maar als je het niet probeert, lukt het je nooit. De wereld verandert en daar moet je als club op inspelen. Nederland is een kleine markt. De mogelijke groei zit hem in Europa en de rest van de wereld”, aldus Woerts.

„Als directeur van Feyenoord werd ik voor gek verklaard dat we na de komst van Shinji Ono allerlei winkels in Japan openden. Maar dat heeft ons destijds geen windeieren gelegd. Belangrijk is wel dat Ajax zichtbaar wordt in de VS. Je zult daar eens in de zoveel tijd met je eerste elftal en de jeugdopleiding aanwezig moeten zijn. De Engelse clubs doen dat voorbeeldig. Die reizen voor het seizoen van Azië naar Australië en Amerika. De staf zal concessies moeten doen aan de commercie. En daarom is het goed dat Ajax in januari deelneemt aan de Florida Cup.”