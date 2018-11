Oranje-captain wil af van gemakzuchtige momentjes

Virgil van Dijk werkt aan zijn ’slaapmomentjes’: „Het overkomt veel spelers, maar het gaat erom of die momenten worden afgestraft.” Ⓒ FOTO ANP

ZEIST - Hij begint zelf al te lachen als het woord ’concentratieverlies’ valt. Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal, loopt met een stempeltje rond. Gemakzucht is soms zijn probleem en in iedere beoordeling in Nederland van de duurste verdediger van de wereld komt het woord ’concentratie.” terug.