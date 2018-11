Eredivisie-vrouwen: kansrijk of kansloos?

Of er in het vrouwenvoetbal nog toekomst is voor de hoogste competitie van Nederland? „Honderd procent”, zegt Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB.

Het is een proces van de lange adem. De Eredivisie zag in 2007 het levenslicht en bestaat momenteel uit negen clubs. „We moeten met z’n allen de voorwaarden blijven scheppen om die competitie alsmaar beter te krijgen”, vertelt de 87-voudig international. „Als je kijkt hoe we met relatief weinig investeringen al heel veel hebben kunnen bereiken met de Oranje Leeuwinnen, denk ik dat je ook een fantastische Eredivisie kunt krijgen als je het breder opzet.”

Daarmee doelt ze niet per se op meer teams in de competitie. „Dan versnippert de kwaliteit namelijk over meer teams. We moeten goed in de gaten houden dat we niet te groot worden in de top zonder daaronder ook te blijven groeien. Daarin moeten we een balans vinden met z’n allen. Clubs nemen wat dat betreft ook steeds meer hun verantwoordelijkheid en leiden steeds meer spelers vanaf vijftien jaar op. In de leeftijd daaronder is het juist goed als amateurclubs de meiden goede mogelijkheden bieden bij de jongens.”

De gemiddelde leeftijd van de Eredivisie is nu opvallend jong. „Omdat je nog bij weinig Nederlandse clubs profvoetballer kunt worden”, weet Van de Ven. „Als je 23 jaar en afgestudeerd bent, is het vaak kiezen tussen sport en een maatschappelijke loopbaan. Op die leeftijd hebben we een grote uitstroom. Daar kunnen we iets aan doen door bijvoorbeeld flexibele werkplekken bij sponsoren te vinden voor spelers. Zulke win-winsituaties moeten we creëren met z’n allen.”

Het verschil tussen de Nederlandse en Europese top werd pijnlijk duidelijk in de Champions League, waarin Lyon over twee duels met maar liefst 13-0 won van Ajax. „Maar Lyon is ook echt een droomvoorbeeld, de beste club van Europa”, aldus Van de Ven. „Als je het positief bekijkt: Ajax is toch weer een ronde verder gekomen in het toernooi en volgens mij investeren veel clubs al hartstikke goed in de sport. De verschillen tussen nu en vier jaar terug zijn al heel groot. Maar we moeten inderdaad wel doorpakken.”