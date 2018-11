Van Dijk: ’Voor De Ligt gaan ze minder betalen’

„Hij is al heel ver, zeker op die leeftijd. Een goede verdediger, goede jongen, rustig, weet wat-ie wil en hopelijk maakt hij de juiste keuze bij zijn volgende stap.”

Lost De Ligt Van Dijk straks af als duurste verdediger ter wereld? „Nee, voor Matthijs gaan ze minder betalen. Het bedrag voor mij was heel hoog, hoor. Nee, zonder gekheid. Het kan zomaar en als hij de duurste verdediger ooit wordt, zal ik hem als eerste feliciteren.”

Van Dijk heeft de naam van De Ligt niet laten vallen in Liverpool. „Hij zal wel op de lijstjes staan, want ze hebben genoeg scouts bij de club.” Maar de beste scout staat toch naast De Ligt in het centrum van Oranje? „Nee, maar als ze bij Liverpool mijn mening nodig hebben, dan geef ik die.”

