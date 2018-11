Antoinette de Jong: ’Er zit nog veel meer in het vat’

De 23-jarige schaatsster heeft na de Winterspelen van Pyeongchang, waar ze zilver op de ploegachtervolging en brons op de 3000 meter won, duidelijk geen last van een postolympische dip.

„De Olympisch Spelen van Peking in 2022 zijn nog ver weg, maar ik ben nog steeds gefocust. Ik wil elk jaar beter worden en titels pakken. Wat dat betreft is er geen verschil met vorig jaar. Ik wil gewoon presteren. Dit goede begin geeft in ieder geval vertrouwen voor de rest van het seizoen. Ik wil niet direct te hard van stapel lopen, maar ik denk dat er nog veel meer in het vat zit.”

Antoinette de Jong:

„Hoe ga ik dat aanpakken met vier afstanden? Dat is een goede vraag."