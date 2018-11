Record voor Miedema? ’Dat is bijna een zekerheidje’

„We hebben toen niet helemaal laten zien wat we konden, maar voor een eerste keer was het uiteindelijke resultaat niet heel verkeerd”, zegt topscorer aller tijden Manon Melis, die twee jaar geleden haar loopbaan beëindigde. Echter: ze ziet dat het nationale team nu veel beter is dan destijds.

Wat voor de 32-jarige Rotterdamse eveneens interessant is om te volgen, is de huidige spitsendiscussie. Want wie wordt straks de eerste keus? Vivianne Miedema of Lineth Beerensteyn? „Dat veel mensen hier nu over praten, is op zich al een goed teken. Bovendien is het mooi dat er nu op bijna iedere positie een serieuze concurrentiestrijd gaande is. Dat komt het niveau uiteindelijk alleen maar ten goede.”

Manon Melis (rechts) nam in 2017 afscheid van de Leeuwinnen. Ⓒ ANP

Melis staat met 59 doelpunten nog altijd bovenaan op de all-time-topscorerslijst van Nederlandse internationals. Miedema heeft er al 53 gemaakt in het shirt van Oranje. Het kan bijna niet anders of de 22-jarige speler van Arsenal gaat Melis inhalen. „Dat is bijna een zekerheidje”, grijnst de 136-voudig international. „Het zal hooguit nog een paar maanden duren voordat mijn record eraan gaat. En dat gun ik haar van harte. Misschien gebeurt het wel straks in Frankrijk. Dat zou een prachtig moment zijn.”

