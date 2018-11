VIDEO - Koeman zingt Hazes

Koeman vertelde over zijn band met André Hazes en zong zelfs een stukje van zijn favoriete nummer ’Kleine Jongen’. „Nederlandstalige muziek geniet mijn voorkeur en ik word vrolijk van Hazes”, bekende de voormalig speler en trainer van zowel Ajax, Feyenoord als PSV.

Koeman rakelde ook nog een grappige anekdote op. „Ik ben ooit een keer met Hazes naar de plaatselijke Chinees geweest in Vinkeveen, daar woonde hij vlakbij. We bestelden een biertje en waar wij er allemaal eentje kregen, kreeg Hazes er direct twee...” De volkszanger hield wel van een drankje, zo wilde Koeman maar zeggen.

Een foto van Ronald Koeman en de in 2004 overleden André Hazes. Ⓒ Waar is De Mol?

Tijdens de reis door het Zuid-Amerikaanse land spraken Koeman en De Mol ook over de vader van de Europees kampioen van 1988. „Tijdens de finale was mijn vader er niet bij. Hij vond het te druk met al die mensen. Misschien vanuit bescheidenheid ook wel. Pff, dit is een zwaar onderwerp zeg”, onderbrak een duidelijke geëmotioneerde Koeman zichzelf.

Martin Koeman, die ook als profvoetballer was, overleed in 2013 aan een hartstilstand. „Mijn vader was 75 en toen: pats, boem, was hij weg. Als er één op hem leek, was ik het wel. Zeker zijn manier van lopen, maar ik ben bijvoorbeeld ook niet direct heel open naar Jan en alleman. Ik houd net als hij altijd wel even de boot af.”

Tot sot had Koeman nog goed nieuws voor de Nederlandse voetbalfans. „Ik ben erg positief en ben ervan overtuigd dat we er tijdens het EK 2020 gewoon weer bij zijn. Ik verwacht dat het een groot feest gaat worden en het overal oranje is.”