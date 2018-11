FOTO - Oeps! Kleedkamerfoto Ronaldo gaat viraal

De voetballer zocht zondag na de 0-2 nederlaag tegen Juventus de kleedkamer van de tegenstander op voor een foto met Cristiano Ronaldo. Het plaatje verscheen niet veel later op zijn Instagram-pagina, maar Bellanova had geen rekening gehouden met wat er op de achtergrond te zien was...

Twitteraars viel echter direct op dat Juventus-aanvoerder Giorgio Chiellini poedelnaakt rondliep.

Bellanova was er vervolgens als de kippen bij om online zijn excuses aan te bieden, maar het kwaad was al geschied. De foto werd massaal gedeeld, al moet daarbij gezegd worden dat sommigen creatief te werk gingen en de edele delen van Chiellini op grappige wijze ’bedekten’.

„Het spijt me heel erg”, stelde Bellanova niet veel later in een verklaring op zijn Instagram. „Ik wil me in de eerste plaats verontschuldigen bij Giorgio Chiellini, dit was niet mijn bedoeling.”