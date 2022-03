Premium Het beste van De Telegraaf

Negatieve berichten deren John de Wolf geenszins: ’Ik loop niet weg’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

John de Wolf heeft vanavond de eindverantwoording bij Feyenoord en wordt geassisteerd door onder meer Robin van Persie. Ⓒ FOTO ANP/HH

ROTTERDAM - Onverstoorbaar als in zijn hoogtijdagen als stoere verdediger van Feyenoord. Zo luisterde assistent-trainer John de Wolf naar een opsomming van een reeks negatieve nieuwsberichten in aanloop naar de return Feyenoord-Partizan Belgrado in de Conference League. Na de 5-2 zege in Servië staat een kwartfinaleplaats op het spel.