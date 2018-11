Balende Barney: ’Dan kan ik beter thuisblijven’

„Krzysztof Ratajski had met 5-1 van Adam Smith-Neale gewonnen, waardoor ik met 5-3 moest winnen. Dat zorgde voor veel stress”, blikte Barney in gesprek met RTL7 terug op zijn partij.

Van Barneveld stond voor hij het wist echter met 4-0 achter. „En dan weet je dat het klaar is. Dan kun je nog terugkomen tot 4-4, maar dat heeft natuurlijk geen enkele zin meer. Dan maakt 5-0 ook niet meer uit.”

De vijfvoudig wereldkampioen zocht na afloop naar oorzaken. „Ik heb nergens last van. Het koppie is op het podium best leeg. Bij het ingooien ging het lekker en heb ik nog lekker lopen ouwehoeren Michael. Het was echt een leuk gesprek, maar daarna was er totaal geen concentratie of focus.”

„Het is gek. Het lijkt wel alsof ik op de toernooien waar de punten te verdienen zijn verzaak en faal, terwijl het op de kleinere toernooien wel lekker gaat. Dat is vreemd, dat moeten we analyseren. Als ik zo naar het WK moet in december, kan ik beter thuisblijven.”

Toch wil Barney van geen wijken weten. „Ik moet gewoon opnieuw beginnen, maar ik geef nooit op.”