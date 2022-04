Verstappen en Red Bull geven Ferrari rechtse directe op Imola

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

De aanloop naar de start in Imola was al drijfnat, en tijdens de formation lap werden de rijders gewaarschuwd voor meer nattigheid. Met Max Verstappen op pole position was de start voor Red Bull echter uitstekend. Verstappen zelf was uitstekend weg, terwijl Sergio Perez de naar grip zoekende Charles Leclerc direct wist te passeren. Dat lukte ook Lando Norris, waardoor Leclerc zich plots terugvond op de vierde positie.

Regen in Imola bij aanvang van de race. Ⓒ Pro Shots

De eerste ronde leverde direct ook een safety car op, doordat Daniel Ricciardo de Ferrari van Carlos Sainz van de baan tikte. Drama alom dus voor het thuisrijdende Ferrari, dat voor er goed en wel een ronde was gereden met één auto verder moest.

De herstart na de safety car was ideaal voor Verstappen, met ploeggenoot Perez vlak achter zich. Waar het Red Bull in Imola dus voor de wind ging, daar liet de chaotische openingsronde bij andere teams nog even zijn sporen na. Zo was het voor Fernando Alonso in ronde 8 einde race, doordat zijn Alpine onherstelbare schade had opgelopen.

Verstappen en Perez achter de vroege safety car. Ⓒ ANP/HH

Banden

Over de verschillende boordradio’s werd intussen volop gediscussieerd over wat te doen met de banden. Uiteraard reden alle teams op interims vanwege het natte weer bij de start, maar doordat verdere regen lastig te voorspellen bleek was het wachten op het team dat als eerste zou durven wisselen.

Het was McLaren dat Daniel Ricciardo in ronde 17 naar binnen haalde en de mediums erop gooide. Een mooie test voor Ricciardo zelf, maar uiteraard ook voor de rest van het veld dat snel het voorbeeld van de Australiër volgde.

De bandenwissel pakte voor Red Bull uitstekend uit. Ferrari probeerde met een tactische pit Leclerc tussen Verstappen en Perez te krijgen, maar door een wat trage pitstop van de Italianen (3.7 seconden t.o.v. 2.3 seconden voor Verstappen) bleven de beide Red Bulls aan kop van de race.

Leclerc in de pitstraat. Ⓒ ANP/HH

Halverwege de race begon Verstappen uit te lopen op zijn teamgenoot, daarbij geholpen door het feit dat de Mexicaan een stuk gras meepakte in plaats van asfalt. Zoals wel vaker kon Verstappen ook nu weer rekenen op de steun van Checo, die deed wat hij moest doen om Leclerc op achterstand te houden.

Vernedering Hamilton

Voor Lewis Hamilton was de race van meet af aan niet anders dan pijnlijk te noemen. De Brit, die al startte van P14 en zijn hele race anoniem in het middenveld doorbracht, moest in ronde 41 de haast ultieme vernedering slikken door zich na een blauwe vlag te laten ’lappen’ door Verstappen. Wat restte voor Hamilton was de strijd om P13 met Pierre Gasly, maar de Mercedes miste snelheid om dat gevecht in zijn voordeel te beslechten.

Pit-strategie

Terwijl de meeste ploegen voor een één-pitter leken te gaan, dook Leclerc in ronde 50 nog eens naar binnen. Dat had uiteraard als doel de snelste ronde nog te noteren voor een extra WK-punt, maar Lando Norris dook onder de Monegask door en reed nu op derde positie. De nieuwe banden bewezen evenwel direct hun waarde, want Leclerc was de McLaren van Norris al vlug weer voorbij.

Red Bull reageerde overigens direct op de pitstop van Leclerc, door Perez naar binnen te halen voor nieuwe banden. Voor Verstappen was de marge vervolgens veilig genoeg voor ook een pitstop, en na opnieuw 2.3 seconden reed de Nederlander met vers rubber de laatste fase van de wedstrijd in.

Dramatische slotfase Ferrari

Met ongetwijfeld de problemen uit de eerste fase van het seizoen nog in het achterhoofd hoopte Verstappen de race rustig te kunnen uitrijden. Doordat de RB18 op Imola geen enkele hapering vertoonde was er ditmaal echter geen vuiltje aan de lucht.

Dat gold niet voor WK-leider Leclerc, die in ronde 54 gigantisch in de fout ging en zijn voorvleugel beschadigde. Opnieuw een pitstop dus, en het podium was voor Ferrari definitief uit beeld. Dat werd gecompleteerd door Lando Norris, die het cadeautje van Leclerc gretig uitpakte. Maar de absolute winnaar van Imola 2022 werd Max Verstappen in zijn sterk presterende Red Bull.