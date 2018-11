Van Gerwen moppert: ’Hij gooide niet veel’

Mighty Mike vond het lastig dat zijn opponent er weinig van bakte tijdens hun laatste groepsduel op de Grand Slam of Darts in Wolverhampton, zo vertelde hij in gesprek met RTL7.

„Hij maakte het me moeilijk door niet veel te gooien. Ja, één heel mooie elf-darter, maar daarnaast heeft hij me nou niet bepaald onder druk gezet. Dan moet je zelf de wedstrijd maken en ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Ik maakte geen fouten en deed de juiste dingen op de juiste momenten. Dat was genoeg.”

Van Gerwen maalde er niet om dat hij ondanks zijn mindere spel (gemiddelde van 97.33) wel gewoon won. In zijn tweede groepsduel met Jonny Clayton kwam hij tot 107.92 per drie pijlen, maar verloor hij. „Het was vandaag niet fantastisch, maar ik ben door en daar gaat het om.”

Van Gerwen heeft nu één dagje rust voor hij donderdag in de tweede ronde aantreedt tegen Michael Smith, die Raymond van Barneveld vernederde. „Ik moet zorgen dat ik scherp ben, omdat er vanaf nu weer een langer format wordt gehanteerd. Ik voel me goed. We gaan zien wat er gebeurt.”