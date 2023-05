Premium Het beste van De Telegraaf

Omdat het sportief tegenzat en hij het trainerschap als erg veeleisend ervoer Van Nistelrooy overwoog al tweemaal eerder te vertrekken

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ruud van Nistelrooy maakt het seizoen niet af bij PSV. De hoofdtrainer vertrekt nadat er interne onrust was ontstaan. Ⓒ FOTO’S GETTY IMAGES & ANP/HH

EINDHOVEN - Een paar dagen voor de belangrijke slotwedstrijd van het seizoen tegen AZ is de situatie bij PSV helemaal geëscaleerd. De al langer sluimerende onvrede over het functioneren van trainer Ruud van Nistelrooy en de verstoorde verhoudingen in de staf leidden de afgelopen dagen na publicaties in deze krant intern tot stevige gesprekken. De directie van PSV dacht de situatie te hebben geneutraliseerd en na het duel met AZ gezamenlijk verder naar de toekomst te kunnen kijken, maar werd woensdagochtend overvallen door de mededeling van Van Nistelrooy dat hij per direct opstapte als trainer van PSV.