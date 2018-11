Ook inval bij Belgische voetbalbond

Het federaal parket gaf in een verklaring aan dat er zeven huiszoekingen zijn gedaan, onder andere in de kantoren van Moeskroen en thuis bij de verantwoordelijke officials. Volgens Het Nieuwsblad zijn ook bij de Belgische voetbalbond en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) invallen gedaan.

De verdenkingen hebben betrekking op valsheid in geschrifte en oplichting. Zo zou Moeskroen valse documenten hebben ingediend bij het BAS, in een beroepszaak om alsnog een licentie te krijgen. Mogelijk is de club daardoor op onwettige basis in de hoogste afdeling gebleven.

Drie personen zijn door de federale gerechtelijke politie opgepakt. De onderzoeksrechter beslist binnen 48 uur of ze langer vast blijven zitten.

„Het gerecht beschikt over aanwijzingen dat makelaars aan het hoofd staan van Moeskroen en onderzoekt de mogelijke illegale herkomst van het geld. Ook zou er sprake zijn van het voorleggen van valse documenten bij de licentiecommissie”, meldt de krant.

Bekijk ook: Opvallende wending in matchfixingzaak België

„Het is al langer een publiek geheim dat voetbalclub Moeskroen in handen zou zijn van spelersmakelaars, een praktijk die volgens de regels van de Belgische voetbalbond verboden is. De voorbije jaren dienden voetbalclubs Cercle Brugge, Lierse, OH Leuven, Westerlo, STVV en Lommel SK dienden om die reden al klacht in bij de Belgische voetbalbond tegen Moeskroen. Toch kon de club de voorbije seizoenen telkens weer een licentie halen om te mogen aantreden in het Belgische betaalde voetbal.”

De onderzochte misstanden bij Moeskroen staan los van het lopende onderzoek naar de makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic.