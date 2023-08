Voormalig US Open-winnaar Dominic Thiem boekt eerste zege op grandslam sinds begin 2021

NEW YORK - Dominic Thiem heeft op de US Open zijn eerste zege op een grand slam sinds begin 2021 geboekt. De nummer 81 van de wereld was met 6-3 6-2 6-4 te sterk voor de Kazach Aleksandr Bublik, die als 25e geplaatst was in New York.

Dominic Thiem is dolblij. Ⓒ ANP/HH