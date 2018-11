Oranje presteert geweldig in De Kuip

Oranje is de laatste jaren nagenoeg onverslaanbaar in het huis van Feyenoord, ook omdat het de sterkste tegenstanders vaak in de Johan Cruijff ArenA ontving.

Het Nederlands elftal won de laatste veertien interlands in De Kuip, elf keer zonder tegentreffer zelfs. Met achttien overwinningen en vijf gelijke spelen is Oranje al 23 interlands op een rij zonder nederlaag in Rotterdam. Het Nederlands elftal heeft slechts één van de laatste 34 interlands verloren in De Kuip. Dat gebeurde op 11 oktober 2000 tegen Portugal (0-2).

Oranje heeft de magie van De Kuip ook wel nodig tegen de Fransen. Sinds de mooie zege op het EK van 2008 in Bern (4-1) verloor Nederland vier keer op rij van de regerend wereldkampioen. Alleen tussen 1907 en 1912 had Oranje tegen Engeland een slechtere reeks met zes nederlagen op rij.

Scheidsrechter

Scheidsrechter Anthony Taylor leidt vrijdagavond het duel met Frankrijk. De Engelsman krijgt in de uitverkochte Kuip hulp van zijn grensrechters Gary Beswick en Adam Nunn.

Stuart Attwell en Martin Atkinson, eveneens afkomstig uit Engeland, bewaken de doellijn en hun landgenoot Lee Betts zal als vierde official optreden.

Taylor leidde Oranje twee jaar geleden tijdens een gewonnen duel met Luxemburg (3-1) in het kwalificatietoernooi voor het WK in Rusland.