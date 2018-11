Fulham verrast met ’bliksemtransfer’

De 67-jarige Italiaan is de vervanger van de Serviër Slavisa Jokanovic die vlak voor de bekendmaking van de komst van Ranieri werd ontslagen, zo maakte voorzitter Shahid Khan van Fulham bekend.

Ranieri leidde Leicester City in 2016 naar de titel in de Premier League. Hij heeft hij een contract voor meerdere jaren gekregen bij Fulham, dat momenteel laatste staat in de Premier League met vijf punten uit twaalf wedstrijden.

„Ik voel me vereerd met meneer Khans uitnodiging en de kans om Fulham te leiden. Het is een fantastische club met veel traditie en historie”, reageerde Ranieri.

„De doelstelling van Fulham moet nooit zijn om enkel te overleven in de Premier League. We moeten te allen tijde een lastige tegenstander zijn. Deze selectie van Fulham heeft uitzonderlijke talent dat niet tot uiting komt in de plaats op de ranglijst.”

Opvallend: het tweede duel van Ranieri als manager van Fulham is tegen Chelsea, het derde tegen Leicester City. Beide clubs zijn oude werkgevers van de ervaren oefenmeester.