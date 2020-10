Stuntende darter Dirk van Duijvenbode blijft aubergines trouw

Er valt in Coventry voor Dirk van Duijvenbode tot op heden genoeg te juichen. Ⓒ PDC

Dirk van Duijvenbode is dé grote verrassing van de World Grand Prix. De naam van de huidige nummer 73 van de wereld is verrassend terug te vinden bij de laatste acht van het speelschema. Ook al is zijn toernooi per definitie geslaagd, de 28-jarige semi-prof is zeker nog niet klaar in Coventry. „Op voorhand zou ik voor een kwartfinale hebben getekend. Maar ik bekijk het nu van wedstrijd tot wedstrijd, dus ik ben zeker nog niet bezig met het toernooi winnen. Maar zolang ik erin zit, kan ik winnen. Zo zie ik het maar.”