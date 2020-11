Europa League: Arsenal en Leicester al na vier duels door

Eddie Nketiah, Joe Willock en Reiss Nelson vieren een van de Arsenal-goals. Ⓒ Reuters

MOLDE - Arsenal heeft zich verzekerd van de volgende ronde van de Europa League. De ploeg uit Londen won de groepswedstrijd in Noorwegen tegen Molde met 0-3. Arsenal is daardoor zeker van een plaats bij de eerste twee in de poule.