Europa League: Bosz met Leverkusen bijna door

Leverkusen heeft zich daarmee bijna verzekerd van een plaats in de volgende ronde. De club deelt nu de koppositie in de groep met Slavia Praag, dat won (1-3) bij Nice.

De Tsjech Patrik Schick zette de Duitsers na een half uur op voorsprong. Meteen na rust zorgde de Jamaicaan Leon Bailey voor de 2-0. Vervolgens scoorde Itamar Shviro tegen. Door doelpunten van Kerem Demirbay en Lucas Alario liep Leverkusen vervolgens uit naar 4-1. Daley Sinkgraven viel in de 80e minuut in bij de Duitse ploeg.

Tottenham boekt ruime zege

Tottenham Hotspur heeft de kansen om de volgende ronde te bereiken nog geheel in eigen hand. De formatie van coach José Mourinho won in bepaald niet de sterkste opstelling op eigen veld van Ludogorets. De koploper van de Premier League deed dat tegen de Bulgaren met 4-0.

Bekijk ook: PSV toont veerkracht en draait achterstand om in zege op PAOK

Na iets meer dan een kwartier kwamen de Spurs op voorsprong door een doelpunt van Carlos Vinicius. Na ruim een half uur maakte de Braziliaan ook de tweede treffer. Harry Winks maakte er na de hervatting 3-0 van. Het werd 4-0 door Lucas Moura.

Steven Bergwijn ontbrak in de selectie van de Engelsen. Onder anderen de topschutters Son Heung-min en Harry Kane bleven op de bank. In deze groep won Antwerp met 2-0 bij LASK. De Belgen delen nu de koppositie met Tottenham. Beide clubs hebben 9 punten. LASK volgt op 3 punten, het puntloze Ludogorets is uitgeschakeld.

Eddie Nketiah, Joe Willock en Reiss Nelson vieren een van de Arsenal-goals. Ⓒ Reuters

Arsenal verder

Arsenal heeft zich verzekerd van de volgende ronde. De ploeg uit Londen won de groepswedstrijd in Noorwegen tegen Molde met 0-3. Arsenal is daardoor zeker van een plaats bij de eerste twee in de poule.

Bekijk ook: Tiental Feyenoord houdt stand bij CSKA Moskou

De middenmoter uit de Premier League nam na de rust afstand. Eerst scoorde Nicolas Pepe, vervolgens maakte Reiss Nelson er 0-2 van. Folarin Balogun zorgde voor nummer 3. Arsenal heeft nu 12 punten, twee keer zoveel als Molde. Rapid Wien (3 punten) en Dundalk (0) spelen nog tegen elkaar.

Remise AC Milan

AC Milan speelde in Frankrijk gelijk bij Lille, 1-1. Lille blijft daardoor leider met 8 punten, een meer dan de Italianen. Sparta Praag, dat Celtic versloeg (4-1), staat op 6. De Schotten hebben met 1 punt weinig in te brengen. Samu Castillejo zette de Italianen meteen na rust op voorsprong, Jonathan Bamba maakte gelijk voor de Fransen. Sven Botman was basisspeler bij Lille.

Leicester City door

Jamie Vardy schoot Leicester City naar de volgende ronde. De Engels international wachtte daar tegen Sporting Braga wel mee tot de vijfde minuut van de blessuretijd: 3-3.

Bekijk ook: AZ kan zichzelf niet belonen tegen Real Sociedad

Het betekende de derde keer op de avond dat Leicester op gelijke hoogte kwam. Eerder scoorden Harvey Barnes en Luke Thomas voor de formatie van coach Brendan Rogers. In de eerste minuut van de extra tijd had de Braziliaan Fransergio Braga nog op voorsprong gezet. De Portugezen staan tweede en hebben nog goede kansen op de volgende ronde.

Bekijk hier de uitslagen en standen in de Europa League