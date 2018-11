Verrassende Nederlander haalt gram

Harms vierde na zijn laatste pijl uitbundig feest op het podium. Na afloop legde hij in gesprek met RTL7 uit waarom. „Het is niet lullig bedoeld, maar wij BDO-spelers worden vaak afgescheept”, aldus de 34-jarige darter.

„Hoe ik dat bedoel? Nou, wij worden door de media geregeld neergezet als amateurs. Ons prijzengeld ligt misschien lager en sommigen hebben daarom naast het darten nog een baan, maar daarom zie ik ons nog niet als amateurs. Ik hoop dat men nu het schip eens omkeert en zegt: die BDO-spelers moeten we niet onderschatten.”

Gary Anderson is de volgende tegenstander van Harms. „Ik heb laten zien dat wij echt wel leuk mee kunnen doen. Voor mijn gevoel kan ik nog beter, maar op de momenten dat het moest, stond ik er vandaag in ieder geval. Ik heb bij vlagen laten zien wat ik kan en dat moet ik nu continu gaan doen.”

Ook Michael van Gerwen staat in de tweede ronde. Raymond van Barneveld slaagde er in tegenstelling tot zijn twee landgenoten niet in om de groepsfase te overleven.

De Grand Slam of Darts is een toernooi tussen darters van twee verschillende bonden: de PDC en de BDO. Van Gerwen ging de afgelopen drie jaar telkens aan de haal met de titel.