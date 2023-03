Thijs Slegers (1976-2023) maakte diepe indruk met boodschap rond stamceldonorschap

Op 2 februari schreef Slegers van dit jaar in een bericht op social media. ,,De afstotingsziekte die me al maanden dwarszit is geen halt toe te roepen. Na een eerder geslaagde stamceltransplantatie zullen de naweeën me uiteindelijk fataal worden. De medici kunnen niets meer voor me doen.”

In hetzelfde bericht riep Slegers mensen op om stamceldonor te worden. „Als jullie ons echt blij willen maken: schrijf je via Matchis als stamceldonor. Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel.”

Enorme aandacht

Die oproep bracht een enorme sneeuwbal op gang en zorgde voor zo’n 10.000 nieuwe donoren bij Sanquin en Matchis. In het tv-programma Jinek zei Slegers tegen interviewer Jaïr Ferwerda over zijn beweegredenen om de openbaarheid te zoeken met het slechte nieuws en zoveel mogelijk donoren te werven. ,,Ik heb een stamceldonor gevonden, die mij heeft geholpen. Die kunnen er niet genoeg zijn. Ik ben nu toevallig de pineut, maar er zijn nog heel veel mensen die dit lot treft, die ook een stamceldonor nodig hebben. Omdat ik natuurlijk mensen ken uit de voetballerij, heeft het een soort hausse aan publiciteit opgeleverd. En die wil ik graag inzetten om zoveel mogelijk stamceldonoren en bloeddonoren te werven. Mijn noodlot hoeft niet iemand anders' noodlot te zijn”, sprak de geboren Heezenaar.

Het bericht van Slegers en zijn oproep om donor te worden maakte enorm veel los. Bij de wedstrijden PSV-FC Groningen en Feyenoord-PSV werd stil gestaan bij het lot van Slegers en in een drie uur durende tv-uitzending op sportzender ESPN werd de wervingscampagne voor stamcel- en bloeddonoren kracht bijgezet.

Ⓒ ANP/HH

Vele prominenten uit de voetballerij, mediawereld en entertainmentindustrie, met wie Slegers goede contacten onderhield, kwamen in de uitzending en vertelden over hun relatie met de oud-journalist, die eerder een nieuwsjager was voor onder andere Voetbal International en De Telegraaf en biografieën schreef van Andy van der Meyde en Luc Nilis. Via een video-verbinding vertelde AC Milan-ster Zlatan Ibrahimovic over zijn vriendschap met Slegers, die is ontstaan tijdens hun gezamenlijke periode bij Ajax.

In de tv-uitzending gaf Slegers aan, dat de aandacht voor zijn oproep om donor te worden zijn stoutste verwachtingen had overtroffen. ,,Ik had het nooit kunnen dromen. Je komt in een soort rollercoaster terecht. Het is ontploft en wel op een goede manier. We hebben veel donoren kunnen werven. Daarnaast zit je met je emoties. Het is lastig om daartussen te schakelen. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Ik had wel verwacht dat het iets zou gaan doen, maar dit is wel iets bijzonders.”

Begin van het ziekteproces

Dat Slegers de openbaarheid zocht met het slechte nieuws en daar een onbaatzuchtig doel aan verbond, past bij de manier waarop hij gedurende zijn hele ziekteproces in de openbaarheid trad. Steeds communiceerde hij open. Zo ook in oktober 2020, bij het begin van het ziekteproces, toen hij een foto vanuit het ziekenhuisbed deelde met als begeleidende tekst. ,,Helaas heb ik te horen gekregen dat ik acute leukemie (ALL) heb. Er wacht mij een zwaar traject, maar er is een mooie kans op volledig herstel. Met behulp van de specialisten, de steun van mijn naasten en een beetje geluk hoop ik deze nare situatie te overleven.”

Op 5 februari, tijdens Feyenoord - PSV, wordt Slegers een hart onder de riem gestoken. Ⓒ René Bouwman

Slegers ging een loodzwaar traject met chemo’s in, maar dat bleek niet voldoende om de ernstige ziekte te genezen, waarna een stamceltransplantatie volgde. Bij de heftige ingreep in het voorjaar van 2021 moest de Veldhovenaar een maand in volledige isolatie en daarna moest hij stapje voor stapje de weg omhoog inzetten. In een podcast legde hij zelf de behandeling als volgt uit: ,,Je lichaam wordt eerst helemaal afgebroken, zodat je met een stamceltransplantatie als het ware een control-alt-delete kunt krijgen. En daarna moet je met die nieuwe cellen alles weer zien op te bouwen.”

De stamceltransplantatie leek aan te slaan en hoewel het genezingsproces traag verliep, maakte Slegers toch stapjes vooruit. In de zomer van 2021 toonde hij trots een foto van een wandelingetje met zijn gezin door de omgeving, zijn eerste blokje om, dat hij kon voltooien en op 2 februari vertelde hij vol trots dat hij weer kon beginnen met werken. Dat noemde hij een feestdag. Helemaal zijn oude stiel oppakken, kon hij niet meer. Het met de ploeg rondreizen was te intensief, maar als woordvoerder van de directie en hoofd van de media-afdeling kon hij de draad toch weer oppakken, totdat de afstotingsverschijnselen na de stamceltransplantatie hem steeds meer parten gingen spelen en de ziekte hem tweeënhalf jaar na de diagnose alsnog fataal werd. Een loodzware periode voor hem en zijn gezin, maar ook een periode waarin Slegers een onvergetelijke indruk wist achter te laten door zijn openheid en oproep voor het goede doel, die zo massaal werd omarmd.